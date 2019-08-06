Москва, , 09:42 — REGNUM

Российская валюта сегодня, 6 августа, может предпринять заключительную попытку достижения пятимесячного минимума, отметки в 66,00 руб. за американский доллар, после чего перейти к долгожданной стабилизации, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вчерашние торги на международных финансовых площадках закончились настоящим погромом, главный фондовый рынок на планете — американский, рухнул на 3%, а нефть марки Brent практически обновила минимумы 2019 года, снижаясь к отметке в $59,00», — подчеркнул эксперт.

Причины все те же — усиление торговой конфронтации США и Китая по средствам вербальных ударов, которые вероятно достигли своего локального пика и теперь будут постепенно ослабевать.

«Тем не менее, такой негативный фон почти наверняка распространится и на сегодняшний день, по крайне мере на его первую половину. Для рубля этого будет достаточно, чтобы упасть ниже уровня в 65,50 за американский доллар, и возможно даже достичь психологически важной отметки в 66,00, которая и завершит августовскую волну снижения российской валюты», — считает Быков.

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