Урумчи, Китай, , 09:33 — REGNUM

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая инвестиции в основной капитал (FAI) достигли 184,35 млрд юаней ($26,23 млрд) за первую половину 2019 года, что на 7,3% выше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Рост был 56,2 процентных пункта выше, чем за тот же период годом ранее, что говорит о стремительном росте FAI в регионе. Согласно отчету об экономических результатах Синьцзяна, за первый квартал 2019 года, опубликованному местным правительством, регион ускорил строительство целого ряда ключевых проектов, включая линию 1 метро Урумчи и расширение Международного аэропорта «Дивопу» города Урумчи.

С января по июнь 87,74 млрд юаней было вложено в ключевые проекты Синьцзяна. Было начато строительство 48 новых проектов за тот же период с общим объемом инвестиций около 8,96 млрд юаней, говорится в докладе.

За первое полугодие регион ускорить инфраструктурное строительство в ряде бедных регионов на юге Синьзцяна. В настоящее время было начато строительство ключевых проектов, включая проект сбережения воды в реке Юрункаш в округе Хотан и энергетический проект.