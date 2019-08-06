Ашхабад, , 09:23 — REGNUM

В 2020 году в Туркмении планируют уменьшить размер земельных площадей под сев пшеницы. Об этом сообщает агентство «Туркмения сегодня» со ссылкой на постановление президента республики о производстве пшеницы в 2020 году.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Согласно документу, земли, освободившиеся от озимых зерновых, будут отданы под сев хлопчатника. Отмечается, что это предусмотрено принятыми программами по увеличению объемов экспортируемой продукции и программами по индустриализации страны.

Отметим, по итогам первой половины 2019 года годовой рост валового внутреннего продукта Туркмении составил 6,2%. Основу отраслей туркменской экономики, производящих товары, составляют промышленность и сельское хозяйство.

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