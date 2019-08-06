Великий Новгород, , 09:21 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года в Новгородской области по результатам вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 40 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства сегодня, 6 августа, среди крупных должников было ООО «Мостопоезд № 816» — организация задолжала 106 работникамболее 2,3 млн рублей за апрель-май 2019 года.

Исковые заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы удовлетворил суд — задолженность погашена.

Прокурорские проверки в первом полугодии 2019 года установили не только факты невыплаты зарплаты, но также выплаты в размере ниже регионального уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также нарушения при оформлении трудовых договоров.

Всего в первом полугодии 2019 года органами прокуратуры области выявлено более 2,2 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, 82 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В интересах граждан в суды предъявлено более 1,9 тыс. заявлений о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.

По данным Новгородстата, на 1 июля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях региона составила 6,1 млн рублей — это на 2,6 млн рублей меньше, чем месяц назад. Долги по зарплате имелись перед 133 работниками.