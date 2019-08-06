Пекин, , 09:19 — REGNUM

Внешняя торговля Китая услугами составила 2,61 трлн юаней (около $377 млрд) за первую половину 2019 года, что на 2,6% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства коммерции Китая, экспорт услуг вырос на 9% относительно первого полугодия 2018 года, достигнув отметки 933,37 млрд юаней, в то время как импорт упал на 0,6% до отметки 1,68 трлн юаней.

Торговый дефицит в сфере услуг составил 745,71 млрд юаней за первое полугодие, что, однако на 10,5% меньше, чем годом ранее. Мощный рост торговли в сфере услуг вызван развитием китайской индустрии услуг, которая с января по июнь текущего года показала 7% роста.

Согласно свежим данным, торговля наукоемкими услугами также переживает мощный рост, увеличившись на 9,4% относительно прошлого года до отметки 892,39 млрд юаней. Импорт наукоемких услуг вырос на 6,5% до 424,98 млрд юаней, в то время как экспорт увеличился на 12,1%до 467,41 млрд юаней.

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