Воронеж, , 09:19 — REGNUM

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности будет внедрена в Воронежской области до конца 2019 года, об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось на оперативном совещании в правительстве региона 5 августа.

Руководитель регионального департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков доложил, что в настоящее время в регионе работает три информационных ресурса с пространственными данными: интерактивная карту градостроительной деятельности Воронежской области, интерактивная карту социально-экономического развития области и портал пространственных данных области. Интерактивная карта градостроительной деятельности Воронежской области создана в 2017 году, размещена на геопортале правительства Воронежской области и содержит различную информацию о территории Воронежа и области: точечные объекты, геопривязанные к местности и векторные слои пространственных данных, имеющих координатное описание. Интерактивная карта социально-экономического развития области показывает величину и динамику основных статистических показателей всех муниципальных районов Воронежской области. Портал пространственных данных области предназначен для сбора, хранения и предоставления материалов в цифровых форматах.

До конца 2019 года в департаменте намерены завершить работу по внедрению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Воронежской области: ресурс должен объединить в цифровом виде все сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства федерального, регионального и муниципального уровня.

Глава региона Александр Гусев обратил внимание, что карты, созданными разными структурными подразделениями правительства и подведомственными учреждениями, не должны дублироваться. Он поручил провести соответствующую проверку, чтобы «не гнаться за модой на все цифровое и не тратить деньги впустую».