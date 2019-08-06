Вашингтон, , 09:11 — REGNUM

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Так, санкции замедляли экономику страны в этот период в среднем на 0,2% ежегодно, тогда как негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65% в год. Также негативное влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (0,1%) и сдерживающая денежно-кредитная политика (0,2%).

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В сумме все эти факторы замедляли российскую экономика почти на 1,2%, подсчитали аналитики. Вместе с тем ежегодный рост ВВП России в 2014—2018 годах в среднем составил 0,5%, тогда как без вышеперечисленных факторов он мог бы составлять 1,7%, говорится в докладе МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах анонсировали введение нового пакета ограничительных мер против России.

По словам первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова, экономика Российской Федерации, которая устойчива к внешним ограничениям, быстро приспособится к новым санкциям со стороны США. Он отметил, что быстрое приспособление экономики к санкциям обеспечивают созданная Россией «гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика».

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