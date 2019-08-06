Гуйян, Китай, , 09:05 — REGNUM

Город Цзуньи в провинции Гуйчжоу на северо-западе Китая примет у себя с 17 по 18 августа Международную выставку стручкового перца 2019, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Традиция принимать в пищу стручковый перец в Гуйчжоу насчитывает более 400 лет, а посевные площади перца достигает 5 млн му (около 333,333 тыс. га) или одну десятую от общемировых.

В нынешнем году выставка пройдет под целым рядом тем, включая строительство посадочных баз, интенсивную обработку, рыночное и брендовое строительство, а также агротуризм, сообщили устроители выставки на пресс-конференции, которая прошла 5 августа.

Институты разведения и бизнес по продвижению перца как в Китае, так и за рубежом, как ожидается, привезут на выставку новые сорта острых перцев для пробы, давая местным фермерам намного большие возможности выбора сортов перца на посадку.

Гуйчжоу планирует построить 1333 посадочные базы стручкового перца до конца года предполагаемой урожайности 6 млн тонн и оборотом более 70 млрд юаней (около $9,96 млрд), увеличив тем самым доход 320 тыс. нищих крестьян.

К 2021 году власти провинции планируют увеличить площадь засеянных перцем до более 5 млн му урожайностью 6,5 млн тонн в год при обороте более 80 млрд юаней.