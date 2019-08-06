Душанбе, , 09:05 — REGNUM

Евразийский банк развития (ЕАБР) окажет финансовую поддержку Таджикистану по реализации инвестиционных проектов в железнодорожной сфере в размере $40 млн. Об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, сообщает 6 августа агентство «ТаджикТА».

Он напомнил, что в июле 2019 года ЕАБР, экспортное страховое агентство KazakhExport и предприятие «Таджикистанские железные дороги» подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках соглашения планируется приобрести новые локомотивы для железных дорог Таджикистана.

Кроме того, международный банк также рассматривает и другие проекты в сфере энергетики и сельского хозяйства, добавил Исенов.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанное соглашение о взаимопонимании было подписано 11 июля 2019 года в рамках официального визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Душанбе. Стороны подписали 11 документов на общую сумму $80 млн.

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