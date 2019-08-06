Сеул, , 08:57 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics продолжает сдавать позиции на рынке смартфонов Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитической компании Strategy Analytics.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2019 года Samsung Electronics отгрузила на рынок Китая 700 тыс. устройств, заполучив лишь 0,7% рынка смартфонов страны.

Известно, что в первом квартале текущего года южнокорейской компании принадлежало 1,1% китайского рынка смартфонов.

По данным аналитиков, в 2016 году доля Samsung Electronics на рынке смартфонов Китая составила 4,9%, однако в 2017 году доля сократилась до 2,1%, в первом квартале 2018 года — до 1,3%, во втором квартале — до 0,8%, в третьем и четвертом кварталах — до 0,7%.

С другой стороны, китайские производители смартфонов, такие как Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, напротив, увеличили свои доли на рынке.

За аналогичный период 2019 года компания Huawei продала 37,3 млн устройств, заполучив первое место на рынке смартфонов с долей 37,3%, компания Oppo — 19,7 млн устройств и долей рынка 19,7%, Vivo — 18,5 млн устройств и долей рынка 18,5%, Xiaomi — 12 млн устройств и долей рынка 12%.

Американская компания Apple поставила на рынок Китая 6,2 млн устройств, заполучив пятое место на рынке смартфонов и долей 6,2%.