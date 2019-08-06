Саратов, 6 августа 2019, 08:39 — REGNUM
Арбитражный суд Саратовской области 4 сентября 2019 года начнёт рассмотрение обоснованности иска Территориального управления Росимущества в Саратовской области Саратовской области об «истребовании из незаконного владения АО РНО «Синергия» земельных участков», которые ранее были на балансе Саратовского авиазавода. Истец выступает «в защиту прав и законных интересов Российской Федерации», спор касается массива из трёх участков общей площадью свыше 15,75 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На сегодня третьи лица в деле — областная прокуратура, ФГБУ «ФКП Росреестра» и управление Росреестра. По требованию истца на спорный участок наложено ограничение на период судебных разбирательств. Ответчик не сможет совершать с наделом регистрационные действия, в том числе отчуждение. По данным ЕГРЮЛ, АО расчетная небанковская организация «Синергия» создано в июне 1994 года и имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций.
Спорные участки относятся к землям населённых пунктов. По документам публичной кадастровой карты они предназначены для многоэтажной жилой застройки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году после процедуры банкротства прекратил существование знаменитый своими истребителями Саратовский авиазавод, работавший с 1931 года. Часть имущества федерального предприятия вопреки закону оказалось в частных руках. В 2018 году по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове была создана специальная рабочая группа, в задачи которой входит возврат имущества на государственный баланс из чужого незаконного владения. Истцом в делах об истребовании выступает управление Росимущества. На сегодня на рассмотрении уже несколько десятков дел по земле и сооружениям. Часть исков выиграна.