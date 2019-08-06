Саратов, , 08:39 — REGNUM

Арбитражный суд Саратовской области 4 сентября 2019 года начнёт рассмотрение обоснованности иска Территориального управления Росимущества в Саратовской области Саратовской области об «истребовании из незаконного владения АО РНО «Синергия» земельных участков», которые ранее были на балансе Саратовского авиазавода. Истец выступает «в защиту прав и законных интересов Российской Федерации», спор касается массива из трёх участков общей площадью свыше 15,75 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области в защиту прав и законных интересов Российской Федерации к Акционерному обществу расчетная небанковская организация «Синергия» третьи лица: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, прокуратура Саратовской области, об истребовании из незаконного владения АО РНО «Синергия» земельного участка с кадастровым номером 64:48:020358:1349, общей площадью 52 523 +/ — 80 кв. м, расположенного по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1, земельного участка с кадастровым номером 64:48:020358:1350, общей площадью 52 521 +/ — 80 кв. м, расположенного по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1, земельного участка с кадастровым номером 64:48:020358:1351, общей площадью 52 523 +/ — 80 кв. м, расположенного по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1», — отмечается в определении суда.

На сегодня третьи лица в деле — областная прокуратура, ФГБУ «ФКП Росреестра» и управление Росреестра. По требованию истца на спорный участок наложено ограничение на период судебных разбирательств. Ответчик не сможет совершать с наделом регистрационные действия, в том числе отчуждение. По данным ЕГРЮЛ, АО расчетная небанковская организация «Синергия» создано в июне 1994 года и имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций.

Спорные участки относятся к землям населённых пунктов. По документам публичной кадастровой карты они предназначены для многоэтажной жилой застройки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году после процедуры банкротства прекратил существование знаменитый своими истребителями Саратовский авиазавод, работавший с 1931 года. Часть имущества федерального предприятия вопреки закону оказалось в частных руках. В 2018 году по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове была создана специальная рабочая группа, в задачи которой входит возврат имущества на государственный баланс из чужого незаконного владения. Истцом в делах об истребовании выступает управление Росимущества. На сегодня на рассмотрении уже несколько десятков дел по земле и сооружениям. Часть исков выиграна.