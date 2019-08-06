Москва, 6 августа 2019, 08:39 — REGNUM
На обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в регионах России выделено 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
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Уточняется, что 5 млрд рублей выделено на закупку «неотложек» и 5 млрд рублей — на закупку школьных автобусов.
На эти средства в субъекты РФ дополнительно поставят 1,2 тыс. новых «неотложек» и 2,2 тыс. школьных автобусов. российского производства.
Как сообщало ИА REGNUM, в 63 субъектах Российской Федерации применяется санитарная авиация, в 2/3 случаев — вертолетная. Полностью оборудовано 146 вертолетных площадок.
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