Москва, , 08:34 — REGNUM

Скудные командировочные негативно отражаются на уровне жизни российских госслужащих. Так считает зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина, подписавшая письмо в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».

Кузьмина указала, что во время командировок расходы чиновников превышают размер «установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни». Письмо содержит просьбу о рассмотрении этого вопроса трехсторонней комиссией. Инициатором обращения выступил профсоюз работников госучреждений.

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Командировочные сотрудников федеральных органов власти и внебюджетных фондов оставляют сто рублей в день. По словам председателя профсоюза работников госучреждений Николая Водянова, такой суммы не хватает даже на чашку кофе, а в Якутии, к примеру, этого хватит лишь на бутылку воды.

Какие суточные нужны чиновникам, Водянов не уточнил. Он указал, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных, не превышающих 700 рублей в поездках по России.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Минтруд предложил с 1 октября увеличить оклады федеральных государственных служащих на 4,3%.

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