Чебоксары, , 08:30 — REGNUM

В рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» впервые выставляется на торги имущество филиала в Канаше — начальная цена лота определена в сумме 63,68 млн рублей. Повторно пройдут торги по продаже Урмарского АТП и двух автостанций в Чебоксарах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Впервые на торги выставляют имущество Канашского АТП, которое расположено в Канаше: начальная цена лота определена в сумме 63 682 485 рублей, шаг аукциона — 3 184 124,25 рублей. Напомним, в структуру недвижимого имущества входят административно-бытовой корпус, закрытая автобусная стоянка, ремонтная мастерская, склады, производственный корпус для техобслуживания, профилакторий, магазин, банно-прачечный комплекс и право аренды земельного участка общей площадью 43 597 кв. метров.

Также принимается очередная попытка продать Урмарское АТП, имущество которого уценено до 16 885 926 рублей (при первых торгах — 18 762 140 рублей). Напомним, в лот входят, в частности, ремонтная мастерская, кузница, мойка, стоянка, автозаправка, профилакторий для ремонта автобусов, административный корпус, а также право аренды участка из земель населенных пунктов (площадью 19 178 кв. метров) для размещения производственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее повторно на торги выставлены автостанция «Привокзальная» и «Новосельская» в Чебоксарах, которые подешевели на 28% с момента первой попытки продажи: их предлагается выкупить (начальная цена) соответственно за 43,24 млн рублей и порядка 44,752 млн рублей.

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