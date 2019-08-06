Мурманск, , 08:25 — REGNUM

Два новых теплообменника повышенной эффективности заменят устаревшее оборудование на участке производства серной кислоты в плавильном цехе Кольской ГМК, сообщила пресс-служба «Норникеля».

Остановочный ремонт участка проводится ежегодно с целью обеспечения максимальной производительности оборудования для утилизации отходящих газов конвертерного отделения плавцеха. Подлежащие замене теплообменники используются для охлаждения серной кислоты в технологическом процессе.

Предполагается, что после ремонта плавцех сможет нарастить утилизацию сернистых газов, и, соответственно, повысить экономическую и экологическую эффективность всего производства.

АО «Кольская горно-металлургическая компания» — ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий — комбинатов Североникель и Печенганикель, представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.

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