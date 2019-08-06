Сеул, , 08:27 — REGNUM

Затяжная жара сильно ударила по карманам южнокорейских фермеров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Insurance Development Institute.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году общая сумма убытков фермеров, держащих скот, составила 244 млрд вон (~$201,05 млн).

Известно, что сумма ущерба ежегодно увеличивается. Так в 2016 году сумма ущерба составила 126 млрд вон (~$103,82 млн), в 2017 году — 127 млрд вон (~$104,64 млн).

По данным специалистов, в 2018 году в стране зафиксировали самую высокую температуру воздуха, в результате чего сумма ущерба увеличилась на 91,7%, число погибших свиней возросло на 223,6%, птицы — на 250,4%.