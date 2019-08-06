Чебоксары, , 08:09 — REGNUM

Арбитражный суд Чувашии признал банкротом общество «Балтика Чебоксары». Соответствующее решение суд вынес 2 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением о признании банкротом компании «Балтика Чебоксары» обратился Роман Новиков, указав на 710,2 тыс. рублей задолженности. Представитель ФНС России заявление поддержал, отметив, что у должника есть задолженность по обязательным платежам в размере 2 052 822 рублей 64 копейки, в том числе 1 626 038 рублей 9 копеек долга, просроченного более трех месяцев.

В суде также отмечается, что письменным отзывом от 18 июля 2019 года «Балтика Чебоксары» просила признать его банкротом и ввести упрощенную процедуру конкурсного производства ликвидируемого должника, «поскольку на основании решения участника должника принято решение ликвидировать общество ввиду отсутствия финансовых поступлений».

2 августа Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление, признав компанию банкротом, и вынес решение об открытии конкурсного производства до 2 февраля 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности общества «Балтика Чебоксары» — «деятельность агентов по оптовой торговле пивом», в числе дополнительных указано 48 видов деятельности, в том числе оптовая торговля пивом. Компания была зарегистрирована в Чебоксарах в 2004 году.