Владивосток, , 08:15 — REGNUM

Министерство торговли Китая сняло запрет на экспорт автомобилей отечественной сборки, имеющих пробег. Эксперты уверены, что эти авто заполонят рынок Владивостока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игрушечные автомобили (cc) madaise

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Автодилеры Владивостока уже активно встречаются с китайскими партнёрами на предмет заключения договоров о поставке китайских машин в Россию, пишут «Известия».

По мнению китайской стороны, представители владивостокского авторынка обладают всеми необходимыми компетенциями для оперативного оформления таможенной документации, имеют линии сбыта, но главное — в Приморье временно приостановлена обязанность устанавливать кнопку ГЛОНАСС при ввозе подержанного автомобиля.

Специалисты уверены, что качество китайских автомобилей в последние годы выросло, кроме того, в Китае работают автомобильные заводы крупных мировых автопроизводителей Японии, США и Европы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов, в Китае в 2019 году будет продано более 28 млн новых автомобилей, что составит треть всего мирового авторынка. Ожидается, что в свете снятия запрета на продажу подержанных автомобилей автовладельцы будут избавляться от старых машин, продавая их в другие страны.