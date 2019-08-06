Сеул, , 07:59 — REGNUM

Импорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Японии в Южную Корею сократился на 11,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь 2019 года импорт ИКТ из Японии в Южную Корею составил 4,84 млрд, что на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что общая доля импорта Японии также сократилась на 1,2%, до 9%. Импорт электронных компонентов оценивается в 520 млн, компьютеров и перефирийных устройств — в 180 млн.

В 2018 году импорт ИКТ в Южную Корею составил 10,88 млрд, что на 3,9% меньше, чем в 2017 году.

В период с января по июнь текущего года экспорт ИКТ из Южной Кореи в Японию составил 2,02, что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2018 году экспорт информационно-коммуникационных технологий в Японию составил 4,34 млрд.