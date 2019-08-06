Пермь, , 07:57 — REGNUM

Пермский край является популярным внутренним туристическим направлением в России. Об этом свидетельствуют данные Росстатата.

В 2018 году территорию Прикамья посетили 92,6 тыс. организованных туристов. Регион замыкает десятку популярных у туристов субъектов РФ.

Санкт-Петербург посетило 438,6 тыс. человек, Москву — 320,3 тыс., Краснодарский край — 227 тыс., Крым — 128,3 тыс., Татарию — 120,2 тыс. человек, Московскую область — 109,8 тыс. туристов, Нижегородскую область — 105 тыс., Свердловскую область — 102,8 тыс., Ставропольский край — 96,4 тыс. туристов.

По данным из открытых источников, в 2018 году на развитие туризма в бюджете Пермского края было предусмотрено около 49 млн рублей. Эксперты говорили о необходимости вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Однако в одночасье невозможно модернизировать ее всю сразу, поэтому следует выделить первоочередные объекты. Среди приоритетов был назван архитектурно-этнографический музей «Хохловка».