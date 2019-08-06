Чебоксары, , 07:54 — REGNUM

Арбитражный суд Чувашии вынес определение по делу о взыскании более 12,3 млн рублей с бывшего руководителя общества «Монтажспецстрой», которое было признано банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общество «Монтажспецстрой» было признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в августе 2018 года. Арбитражный управляющий обратил в суд с заявлением, уточнённым в мае 2019 года, о взыскании 13 864 418 рублей 59 копеек с контролирующего деятельность организации лица.

Затем конкурсный управляющий поддержал требования в уточнённой редакции, попросив взыскать 12 364 418 рублей 59 копеек. В документе отмечается, что требования истца мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по возврату денежных средств, перечисленных должником с назначением платежей «по договору займа от 13.04.2015» и «по договору займа от 29.04.2015»; неисполнением обязательств по возмещению убытков по договорам лизинга». Суд установил, что на момент осуществления данных платежей директором общества являлся Владимир Турханов.

«Противоправные действия бывшего руководителя привели к уменьшению возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества», — говорится в документе.

Арбитражный суд Чувашии вынес решение 1 августа, удовлетворив заявление и определил взыскать с бывшего руководителя в конкурсную массу общества 12 364 418 рублей 59 копеек.

Отметим, по данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности общества «Монтажспецстрой» — ремонт машин и оборудования.