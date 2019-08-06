Пекин, , 07:45 — REGNUM

Курс китайского юаня укрепился относительно валютной корзины за прошедшую неделю, сообщили в Китайской бирже иностранных валют (CFETS), передает 5 августа агентство Синьхуа.

Китайский юань (cc) Junjiewu99

Составной индекс обменного курса юаня, который отражает силу китайской валюты относительно валютной корзины на 2 августа составил 93,56, что на 0,19 пункта выше, чем неделей ранее, сообщили в CFETS.

Индекс рассчитывается исходя из курса юаня относительно к 24 иностранным валютам, включая доллар США, евро и японскую йену. На прошедшей неделе на 0,16 пунктов увеличился индекс отношения юаня к корзине валют Банка Международных Расчетов, достигнув отметки 97,03.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 августа объявил о намерении ввести десятипроцентные пошли ни импорт китайских товаров в Соединенные Штаты на сумму $300 млрд, а затем обвинил Китай в манипуляции курсом валют, что дает Китаю дополнительные экономические преференции.

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