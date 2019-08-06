Владивосток, , 07:46 — REGNUM

Таможенные посты получили официальный запрет на ввоз в Россию из Китая семечковых и косточковых фруктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эта санкционная мера вступает в силу с 10 августа, но уже сейчас китайские поставщики подняли цену на данные виды фруктов на 40 и более процентов.

Как утверждают российские операторы, китайские партнёры не утруждают себя продажей свежих фруктов, а, пользуясь случаем, сбывают весь залежалый товар, качество которого резко упало.

Участники данного рынка считают, что российский запрет на ввоз китайских нектаринов является ответом на претензии Китая к качеству российского куриного мяса.

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Как сообщало ИА REGNUM, мнения респондентов относительно вопроса о запрете ввоза семечковых и косточковых фруктов из Китая разделились на диаметрально противоположные. Одни считают, что эта мера обезопасит россиян от некачественного товара, другие уверены, что такой запрет приведёт к пропаже нектаринов с полок торговых точек. Одни считают, что это подтолкнёт отечественного производителя, другие предупреждают о предстоящем дефиците данного вида фруктов.