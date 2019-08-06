Пермь, , 07:36 — REGNUM

На набережной Камы в Перми установят туалетный модуль. Агентство социокультурных проектов города объявило аукцион. В настоящее время подводятся итоги и определяется победитель.

Согласно данным, опубликованным на портале zakupki.gov.ru, начальная цена лота составила 2 216 666 рублей. Автономный туалетный модуль должен состоять из двух независимых контейнеров (сантехнического и контейнера обеспечения). Исполнитель должен предусмотреть возможность подключения оборудования туалетного модуля к сетям водоснабжения и водоотведения.

Контейнер сантехнический состоит из трех отделений. В женском отделении должны оборудовать три кабины, в мужском отделении и отделении для маломобильных граждан — по одной.

Заказчик требует, чтобы в каждом отделении установили антивандальную раковину из нержавеющей стали, антивандальный унитаз из нержавеющей стали с сиденьем (автоподьемное), вентилятор с принудительной подачей воздуха, электрический радиатор отопления; антивандальное зеркало.

Исполнитель обязан оказать услуги на поставку автономного туалетного модуля в течение 20 календарных дней после подписания договора.