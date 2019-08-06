Пекин, , 07:35 — REGNUM

Главный китайский автомобильный бренд, ассоциирующийся с рынком люксовых авто FAW-Volkswagen Audi отчитался о рекордных продажах в период с января по июль 2019 года, сообщили в китайско-германском совместном предприятии, передает 5 августа агентство Синьхуа.

За указанный период было продано 346 094 автомобилей на китайском рынке. В июле текущего года было продано 56 223 автомобилей марки Audi, что на 6,1% выше, чем за тот же период годом ранее, поставив рекорд за указанный период.

Среди произведенных в Китае моделей бестселлерами стали A4L, новейшие Q5L и A6L. Продажи A4L достигли 14 501 единиц в июле и почти 100 тыс. единиц за семь месяцев текущего года. Также в июле было продано 13 226 единиц Audi Q5L, что на 45,7% больше, чем за июль 2018 года.

Продажи импортных автомобилей A8L также продолжили свой рост. Всего 36 545 единиц автомобилей марки Audi указанной модели был продано с января по июль, увеличив показатели на 27,1% относительно того же периода 2018 года.

Отмечается, что марка Audi намерена представить новые модели своих автомобилей во второй половине текущего года, расширив выбор на китайском рынке, включая электромобили Audi e-tron и дорогой внедорожник Q8, новую A6 и A6 Avant.

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