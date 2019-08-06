Нижний Новгород, , 06:15 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» к мэрии столицы области. Сумма претензий превышает 174 млн рублей, иск ещё не принят к производству, но является не единственным, поданным фондом в адрес городской администрации в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 2 августа 2019 года, сумма исковых требований — 174 402 614,89 рубля. Ответчик — администрация Нижнего Новгорода в лице департамента градостроительного развития и архитектуры. Подробности дела неизвестны, но, вероятно, речь идёт о взыскании взносов на капремонт за муниципальные квартиры, где плательщиком выступает городская власть.

В апреле 2019 года фонд уже обращался с иском к мэрии, сумма иска составила 234 636 724,94 рубля, слушания до сих пор не завершены и следующее заседание назначено на 15 августа 2019 года. Слушания несколько раз откладывались для истребования доказательств по делу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нижегородский фонд неоднократно в последние годы попадал в медиаповестку страны в связи с частой сменой директоров, которые не смогли наладить реализацию плана работ. Одному из них — Геннадию Дурдаеву неуд поставил лично губернатор, раскритиковавший директора, при котором фонд не смог реализовать план хотя бы на 80%, достигнув показателя 56%. С июня 2019 года директором стал Дмитрий Гнатюк.

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