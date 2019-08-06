Южно-Сахалинск, , 05:09 — REGNUM

Сахалинская область и Нижегородская намерены сотрудничать по вопросам соцразвития и эффективного управления. Делегация Сахалина уже побывала в Нижнем Новгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в островном правительстве.

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Нижегородский опыт по внедрению бережливых технологий перенимают сахалинские специалисты. Делегация, в составе которой работники социальной сферы, образования, чиновники, побывала на фабрике процессов и в едином центре обработки документов, познакомилась с лучшими технологиями «Эффективной губернии».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области действует программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости до 2025 года». Цель проекта — повышение производительности труда на предприятиях не менее чем на 30%.