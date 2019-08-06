Ижевск, , 01:28 — REGNUM

В Удмуртии в течение трёх лет планируется подключение 875 социальных объектов к сети интернет. Об этом сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. В рамках этой работы 2 августа был заключен государственный контракт.

На подключение соцобъектов к интернету выделят в целом 670 млн рублей. В частности, сеть должна появится в школах, учреждениях среднего профессионального образования, ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах), органах госвласти и местного самоуправления, военкоматах, больницах, полицейских и пожарных частях.

Также до 2021 года будут построены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи и оплачен высокоскоростной доступ в интернет.

ИА REGNUM напоминает, работы по подключению интернета в социальные учреждения проходят в рамках региональной программы «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика России».