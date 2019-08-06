Киев, , 00:40 — REGNUM

Сумма в 169 млрд гривен должна быть выплачена к 1 января 2020 г. украинскими властями по внутреннему и внешнему государственному долгу, сообщили в минфине страны.

Уточнятся, что из этой суммы 71,4 млрд гривен будет выплачена «по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма». Оставшаяся сумма — в иностранной валюте.

При этом в июне 2019 г. общий государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на два с половиной процента и составил $80,35 млрд.

Отметим, что 169 млрд гривен примерно равны $6,6 млрд.

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