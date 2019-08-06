Пекин, , 00:22 — REGNUM

Ответом на повышение Вашингтоном дополнительных пошлин в отношении ряда китайских товаров стала приостановка Китаем закупок у американцев сельхозпродукции, сообщает «Синьхуа».

Кроме того, Пекин рассматривает возможность повысить пошлины на поставки американской сельхозпродукции. Пошлины будут касаться тех договоров, что были заключены после 3 августа.

Напомним, с 1 сентября Вашингтон вводит дополнительные десятипроцентные пошлины на китайский импорт: касается это товаров общей стоимостью от $300 млрд. Это очередное повышение пошлин введено как мера против Пекина, который якобы не выполнил обещания нарастить импорт сельхозпродукции из Штатов.

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