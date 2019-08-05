Челябинск, , 22:00 — REGNUM

В Челябинской области ЗАО «ИНСИ» целиком расплатилось со своими работниками. Об этом сообщает пресс-служба областного УФССП.

Предприятие должно было 158 гражданам в целом 4 млн 668 тыс. рублей. Средства списали в рамках сводного исполнительного производства.

По данным УФССП, предприятие уже больше полугода работает в режиме внешнего наблюдения. Сейчас долги по зарплате погашены. Но остались исполнительные производства на 17,7 млн рублей. Из них 17 млн — это долги перед бюджетами.