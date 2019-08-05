Москва, , 22:00 — REGNUM

До 1 сентября 2019 года в правительство должны быть внесены предложения по совершенствованию государственного контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов в сельхозпроизводстве и отрасли пчеловодства в целом. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев на совещании о регулировании и развитии отрасли пчеловодства.

«Сложившаяся практика оповещения в региональных газетах путём разового объявления в начале сезона о применении пестицидов противоречит действующему законодательству, которое предписывает оповещать пчеловодов в срок за три дня до начала обработки сельскохозяйственных культур», — заявил Гордеев.

По его словам, во многих районах газеты выходят раз в неделю, а где-то не выходят совсем, поэтому необходимо узаконить источники информации, которые будут ежедневно обновлять сведения о применении пестицидов. Кроме того, предлагается создать единую базу данных по учёту пасек в субъектах Федерации и провести их паспортизацию за счет государства.

Вице-премьер подчеркнул необходимость учесть лучшие зарубежные практики и модели управления в сфере пчеловодства.

Согласно его поручению, Минэкономразвития и Минсельхоз совместно с другими профильными ведомствам проанализируют практику применения законодательства, регулирующего оборот пестицидов, и деятельность органов государственного контроля (надзора) в этой сфере.

В 2019 году в ряде регионов зафиксирована гибель пчёл, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей.