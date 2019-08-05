Москва, , 21:45 — REGNUM

Меры законодательного регулирования, направленные на защиту интересов пчеловодов и других сельхозтоваропроизводителей, а также потребителей продукции, проверят на предмет их эффективности. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев на совещании о регулировании и развитии отрасли пчеловодства.

«Необходимо определить, насколько действующее отраслевое законодательство эффективно, оценить практику его применения. Принять меры срочного характера для исправления сложившейся ситуации в регионах и в целом меры на перспективу — по изменению регуляторной политики для развития отрасли пчеловодства и предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявил Гордеев.

Участники совещания сошлись во мнении, что существующей законодательной базы достаточно для защиты интересов пчеловодов, но есть вопросы к её применению, а также осуществлению государственного надзора в этой сфере.

В частности, до 1 сентября в правительство будут внесены предложения по определению методики создания единого реестра пчеловодов на основании регистрации паспортов пасек, по регламенту информирования пчеловодов и других заинтересованных лиц о применении пестицидов и агрохимикатов на полях — в том числе на сайтах органов местного самоуправления.

Помимо этого, правительство рассмотрит предложения по увеличению штрафов за несоблюдение регламента использования пестицидов, а Минсельхоз усилит взаимодействие с отраслевыми союзами и ассоциациями для выработки мер по защите пчеловодческих хозяйств и рекомендаций регионам по компенсационным мерам.

В некоторых регионах в 2019 году зафиксированы случаи массовой гибели пчёл — по данным на конец июля, около 40 тыс. пчёлосемей, что составляет чуть менее 1,5% от их общего количества на территории России.