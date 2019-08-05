Вашингтон, , 21:10 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что резкое ослабление курса китайской валюты — юаня — это «валютная манипуляция» властей Китайской Народной Республики, и спрогнозировал из-за этого ослабление китайской экономики в целом. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Трампа, Китай специально опустил стоимость своей валюты почти до исторического минимума.

«Это называется «валютной манипуляцией». Федеральный резерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!» — пишет Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Народный банк Китая снизил курс юаня др 6,9225 юаня за доллар США. Это минимум в этой валютной паре с 3 декабря 2018 года. Кроме того, это сильнейшее падение для юаня с августа 2015 года.

Экономисты отмечают, что власти Китая долгое время не позволяли юаню пробить отметку в 7 юаней за доллар, даже в самый разгар торговой войны. Однако теперь это произошло и финансовые аналитики уверены, что таким образом Пекин перешел к использованию национальной валюты в качестве оружия в торговых войнах. По всей видимости такое падение юаня спровоцирует оттко капиталов из Китая.