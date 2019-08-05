Москва, , 19:43 — REGNUM

Курс евро на торгах в понедельник, 5 августа, достиг максимального значения за последние полтора месяца. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро

По состоянию на 19:29 мск евро рос на 0,72% к уровню открытия торгов — до 73 рублей. В последний раз курс евро находился на такой отметке 13 июня текущего года.

На текущий момент курс евро составляет 72,98 рубля, что на 51 копеек выше уровня открытия. Доллар тем временем подешевел на восемь копеек — до 65,18 рубля.

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