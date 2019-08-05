Грозный, , 19:27 — REGNUM

Долг Чечни перед энергетиками за поставленную электроэнергию сократился на 473 млн рублей. Всего было произведено платежей за первое полугодие 2019 года на сумму свыше 2,640 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Несмотря на улучшение платежной дисциплины в республике, на 1 июля 2019 года общая сумма долга всех категорий потребителей Чечни перед АО «Чеченэнерго» составляет 3,423 млрд рублей. По словам управляющего директора АО «Чеченэнерго» Русланбека Докуева, долги, накопленные отдельными недобросовестными потребителями, негативно сказываются на качестве энергоснабжения всей республики.

Как сообщалоИА REGNUM, власти Чечни назвали основными причинами долгов за свет и газ рост тарифов на энергоносители, потери энергоресурсов при транспортировке и разбаланс в сетях. При этом по итогам 2018 года отмечена положительная динамика по сборам платежей за электроэнергию — уровень оплаты вырос на 5,4%, чего не скажешь о сфере газоснабжения, где ситуация все еще сложная.

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