Пекин, , 19:01 — REGNUM

По сравнению с предыдущим торговым днем упал курс китайского юаня к остальным валютам, сообщает 5 августа Синьхуа со ссылкой на данные Китайского центра валютных сделок.

Курс юаня к американскому доллару упал на 229 базисных пунктов, составив 6,92 юаня за валюту ФРС.

По распоряжению Народного банка Китая (НБК), опубликованы данные по новому курсу юаня на межбанковском валютным рынке, в том числе к российскому рублю. Он составляет 94 029 руб. за 1 юань.

Также НБК опубликовал и распространил заявление о том, что регулятор уверен в своей способности сохранить стабильность курса национальной валюты.