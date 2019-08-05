Пекин, 5 августа 2019, 19:01 — REGNUM
По сравнению с предыдущим торговым днем упал курс китайского юаня к остальным валютам, сообщает 5 августа Синьхуа со ссылкой на данные Китайского центра валютных сделок.
Курс юаня к американскому доллару упал на 229 базисных пунктов, составив 6,92 юаня за валюту ФРС.
По распоряжению Народного банка Китая (НБК), опубликованы данные по новому курсу юаня на межбанковском валютным рынке, в том числе к российскому рублю. Он составляет 94 029 руб. за 1 юань.
Также НБК опубликовал и распространил заявление о том, что регулятор уверен в своей способности сохранить стабильность курса национальной валюты.