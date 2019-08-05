Ижевск, , 18:55 — REGNUM

О выявленной недостаче в фонде поддержки предпринимателей Игринского района власти Удмуртии проинформировали правоохранительные органы. Об этом заявил вице0пермьер республики Александр Свинин.

По его словам, сумма недостачи составила 29 млн рублей.

«Мы направили в адрес министерства внутренних дел по Удмуртской Республике заявление о преступлении», — цитирует чиновника «Интерфакс-Поволжье».

Также он добавил, что муниципальные фонды Удмуртии присоединены к республиканскому. Только один фонд — Якшур-Бодьинского района — останется самостоятельным. Присоединение позволит получить экономический эффект в размере 7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что в ряде регионов могут быть улучшены условия кредитования малого и среднего предпринимательства. При этом будет расширена в 2019 году доступность бизнеса к госзакупкам — ожидается, что за год будет закуплено у средних и малых предпринимателей продукции на 3,4 трлн рублей. На 1 июня, объём закупок уже составляет более 1 трлн 200 млрд рублей.