Исламабад, , 18:44 — REGNUM

Девять лет назад Китай приступил к реализации одного из своих самых амбициозных проектов — шелкового пути XXI века — рассчитывая возобновить древний торговый маршрут. 70 стран Евразии планируется связать между собой автомагистралями, железными дорогами, глубоководными портами и информационными сетями. Вернуть мировое лидерство к 2050 году Поднебесная рассчитывает с помощью своей технологической мощи: искусственного интеллекта, связи 5G и кибербезопасности. Все это должно отобрать у американцев титул главенствующей нации.

Однако сейчас исполнение китайской мечты о господстве в значительной мере зависит от происходящего в Пакистане, пишет испанское издание La Vanguardia. И то, что можно наблюдать между оазисом Кашгар в пустыне Такла-Макан (служившим остановкой на шелковом пути две тысячи лет назад) и пакистанским городом Лахор, где наиболее радикальный ислам оказался перед лицом светской современности, не выглядит обнадеживающим для китайцев.

Поднебесная намеревается связать Кашгар с портом Гвадар на Аравийском море, для чего нужно пройти Пакистан с севера на юг. Проект, известный как Экономический коридор «Китай — Пакистан», оценивается в 61 млрд долларов. Он должен стать «испытательным полигоном» для всего шелкового пути: если все пройдет как задумано, и Пакистан отчасти превратится в «Китайстан», новый путь опояшет Евразию. Однако для этого нужно преодолеть сложности ландшафта и недоверие консервативного общества, полностью лишенного военно-атеистической дисциплины Коммунистической партии Китая, подчеркивает испанское СМИ. Проявления религиозного терроризма уже дают о себе знать: китайские инфраструктуры и суфийские мавзолеи подвергаются покушениям.