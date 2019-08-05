Ашхабад, , 18:43 — REGNUM

Власти Туркменистана обязывают государственных служащих и работников бюджетной сферы заранее оплачивать коммунальные услуги, угрожая в противном случае не выплатить зарплаты, пишет «Азатлык».

Также для получения заработанных денег им приходится предъявлять по месту работы справки об отсутствии задолженности по счетам за электричество, газ и воду, заверенные в районных учреждениях. Все это приводит к образованию огромных очередей из желающих получить подтверждающие документы. Местные жители сетуют на то, что приходится простаивать в них до месяца и платить взятки в размере 50 манатов (925 рублей).