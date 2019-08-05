Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM

В июле Росморречфлот должен был направить в Главгосэкспертизу (ГГЭ) проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Однако отправку документов ни в одном из ведомств не подтвердили.

В настоящее время документацию по планировке территорий не согласовала администрация Балахнинского района Нижегородской области, который максимально пострадает в результате строительства. Кроме того, до сих пор не состоялись общественные обсуждения по материалам (ОВОС) оценке воздействия на окружающую среду), что также препятствует получения заключения Главгосэкспертизы, сообщает «Коммерсантъ».

Эти проблемы неминуемо скажутся на сроках реализации проекта строительства гидроузла. Контракт на строительство планировалось заключить уже в августе 2020 года, а ввести объект в 2024 году, однако уже сейчас аналитический центр при правительстве РФ не исключает сдвига проекта на 2025 год. В настоящее же время проблемы судоходства на Волге обостряются. Грузопоток через Городецкий гидроузел упал по сравнению с 2005 годом вдвое — до 5 млн тонн, подсчитали в Государственном университете морского и речного флота им. Адмирала Макарова. При общем объеме грузопотока в 558 млн тонн только 4% проходят по внутренним водным путям. Если проблему судоходства решить, то к 2030 году грузопоток через Городецкий гидроузел может увеличиться до 21,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько десятилетий власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти компромисс для решения проблемы. Из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти двух других регионов против этого, ссылаясь на возможное затопление территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская администрация выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал проект единственным возможным на сегодня способом для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, хотя гидроэнергетики из Чувашии с этим не согласны и отмечают, что мера будет иметь временный эффект. Тем не менее проект уже вошел в российскую стратегию развития водного транспорта, на его реализацию планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.