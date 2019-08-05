Липецк, , 18:35 — REGNUM

В Липецкой области на выплаты пчеловодам, у которых погибли пчелиные семьи, выделили девять миллионов рублей из резервного фонда. Об этом 5 августа сообщает ИА REGNUM со ссылкой на областное управление сельского хозяйства.

Пчелы

За гибель каждой пчелосемьи выплатят от 3150 до 3500 рублей. Деньги пасечники получат и за те пчелосемьи, которые не состоят на учете. При этом в регионе продолжают проверку документов, и после неё будет подписано ещё одно распоряжение о компенсациях.

Средства из резервного фонда получат пчеловоды из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. Всего в управление сельского хозяйства региона поступили акты на гибель порядка трёх тысяч пчелосемей.