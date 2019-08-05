Ачинск, Красноярский край, , 18:21 — REGNUM

Ачинск — город в Красноярском крае, административный центр Ачинского района и городского округа города Ачинска. Население — около 106 тыс. человек.

Город входит в тройку крупнейших промышленных центров региона. Самым крупным и градообразующим предприятием Ачинска, по данным сайта администрации города, является Ачинский глинозёмный комбинат, принадлежит группе «Русал».

Кроме того, в городе работают такие предприятия как:

Ачинский филиал ООО «РУС-инжиниринг» — монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования ОАО «РУСАЛ-Ачинск»;

ООО «ЮИИ-Сибирь» — производство взрывчатых веществ;

ООО «Ачинский Цемент» — производство цемента (входит в группу «Базовый элемент»);

ООО «Красноярский Завод Проппантов» — производство проппантов для нефтеперерабатывающей отрасли;

Как сообщало ИА REGNUM, днём 5 августа на артиллерийском складе рядом с городом Ачинск Красноярского края начался пожар после взрывов снарядов. Сообщается об одном погибшем. Губернатор региона вылетел на место происшествия.

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