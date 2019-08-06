Москва, , 01:00 — REGNUM

Вероятность рецессии российской экономики в 2019 году обсуждались в экспертных кругах еще в конце 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

«Это уже совсем не новость. В конце прошлого года были ожидания, что в этом году может начаться рецессия. Это возможно. Мне кажется, что это менее вероятно, потому что год начался с положительных темпов роста. Год начался лучше ожиданий. Явных оснований для рецессии я пока не вижу», — рассказал Надоршин.

При этом эксперт не исключил, что под воздействием внешних факторов возможна рецессия в одном из кварталов 2019 года, но не по его итогам.

«Торговая война США и Китая может привести к заметному ухудшению экономической динамики к концу года и даже привести к спаду, скажем, в четвертом квартале, но в среднем за 2019 год темпы экономического роста останутся положительными», — спрогнозировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов высказал мнение, что темпы роста российской экономики настолько низкие, что к рецессии может привести даже незначительный негативный фактор.

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