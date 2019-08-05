Таллин, , 18:05 — REGNUM

В пригороде эстонского города Тарту в ближайшее время планируется открыть речной порт, финансирование которого поступало из российско-эстонской программы приграничного сотрудничества на Чудском озере, сообщает новостное агентство BNS.

Планирование порта, который уже официально зарегистрирован, началось еще в 2013 году. В прошлом году была установлена наклонная площадка для спуска на воду лодок, а уже в этом году пристань на 40 мест. Также в будущем здесь появится бетонная пристань, стоянка для хранения лодок и парковка для «автодач».