Калининград, , 17:59 — REGNUM

К началу августа 587 многодетных семей в Калининградской области предпочли получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей вместо полагаемого земельного участка, сообщает пресс-служба регионального правительства. Такие данные сегодня, 5 августа, представило министерство социальной политики Калининградской области.

Подобную соцподдержку чаще всего запрашивают семьи, проживающие в Калининграде, Гурьевском, Черняховском, Гусевском, Светловском, Балтийском и Советском городских округах. В общей сложности на программу было израсходовано 174,5 млн рублей, а запланированный общий объём финансирования в 2019 году составляет 352,4 млн рублей.