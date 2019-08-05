Ашхабад, , 17:56 — REGNUM

В ходе торгов государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении за минувшую неделю зарегистрировано 30 сделок на общую сумму $3 млн 923 тысячи (253,6 млн рублей), пишет «Туркменистан сегодня».

Участие в торгах приняли компании и бизнесмены из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Пакистана, Великобритании, США и ОАЭ. Они закупили масло базовое, карбамид, листовое стекло, хлопчатобумажную ткань и пряжу, а также напиток чайный с солодковым корнем

Кроме того, туркменские предприниматели отечественные бизнесмены закупили полипропиленовую пленку для нужд внутреннего рынка страны.