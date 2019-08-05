Махачкала, , 17:56 — REGNUM

Порядка 650 кг санкционных яблок было выявлено в Дагестане при проверке автомобиля «Газель» на въезде в Махачкалу. Согласно маркировке груза, фрукты были выращены в Польше, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В результате яблоки были изъяты и уничтожены на махачкалинском полигоне. В отношении водителя «Газели», который ещё и не имел при себе сопроводительных документов на перевозимый груз, составлен административный протокол.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в третьей декаде июля, близ одного из рынков дагестанского города Хасавюрта была обнаружена партия замороженной сельди из Норвегии массой 986 кг. Рыба была сожжена в утилизационной печи.