Магас, , 17:33 — REGNUM

В Ингушетии закрыт новый республиканский автовокзал. Причиной стала плохая антитеррористическая защищенность объекта, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным портала, приостановка работы автовокзала произошла по решению Магасского суда, который признал, что на территории имеются грубые нарушения правил безопасности, касающиеся антитеррористической защищенности.

«Решением суда автовокзал закрыт из-за нарушений правил безопасности и необходимости проведения категорирования объекта», — пишет «Ингушетия».

Напомним, вокзал был открыт в 2016 году в Насыр-Кортском округе Назрани. Его здание было самым большим вокзальным комплексом в СКФО. Вокзал был построен для осуществления междугородних и международных рейсов. В пятиэтажном здании общей площадью более 1 тыс. кв. м расположены комнаты матери и ребёнка, помещения для отдыха водителей, кассы, камера хранения, кафе и магазины сувениров.

Читайте также: Самый крупный в СКФО автовокзал заработал в Ингушетии