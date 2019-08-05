Симферополь, , 17:33 — REGNUM

Собственные налоговые доходы бюджета Республики Крым выросли за 2019 год на 13%. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики — министр финансов Ирина Кивико.

«Налоговые доходы выросли почти на 2,7 миллиарда рублей, или на 13,1%, неналоговых поступления выросли без малого на 492 миллиона, или на 25%», — отметила Кивико.

Она также уточнила, что субсидии из федерального бюджета составили 67 млрд рублей против 59,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года власти Крыма приняли первый трёхлетний бюджет, общий объём доходов которого на 2018 год составил — 174,7 млрд рублей.

Об этом: В Крыму приняли трёхлетний бюджет